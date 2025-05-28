حسن الرداد يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم

كشف النجم حسن الرداد عن استقباله مولودته الثانية من زوجته النجمة إيمى سمير غانم، عبر حسابه الخاص على انستجرام.

ونشر صورة عبر حسابه الشخصي يظهر من خلاله يد الطفلة، وكتب قائلاً: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، الحمد لله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها وارزقها الصحة والعافية وارزق الناس جميعا".

وكان حسن الرداد وإيمي سمير غانم رزقا بطفلهما الأول في يناير 2023 وأطلقا عليه اسم "فادي".

على جانب آخر، كشف حسن الرداد عن أنه يستعد للبدء في تصوير فيلم سينمائي جديد، عن رواية تحمل اسم "طه الغريب"، للكاتب محمد صادق.