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حسن الرداد يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم

07:11 م الأربعاء 28 مايو 2025
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    حسن الرداد وإيمي سمير غانم
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    حسن الرداد وإيمي سمير غانم
  • عرض 11 صورة
    حسن الرداد وإيمي سمير غانم
  • عرض 11 صورة
    حسن الرداد وإيمي سمير غانم
  • عرض 11 صورة
    من حفل زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم
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    حسن الرداد وإيمي سمير غانم (1)
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    حسن الرداد وإيمي سمير غانم
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    حسن الرداد وإيمي سمير غانم (2)
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    حسن الرداد وايمي سمير غانم (6)
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كشف النجم حسن الرداد عن استقباله مولودته الثانية من زوجته النجمة إيمى سمير غانم، عبر حسابه الخاص على انستجرام.

ونشر صورة عبر حسابه الشخصي يظهر من خلاله يد الطفلة، وكتب قائلاً: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، الحمد لله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها وارزقها الصحة والعافية وارزق الناس جميعا".

وكان حسن الرداد وإيمي سمير غانم رزقا بطفلهما الأول في يناير 2023 وأطلقا عليه اسم "فادي".

على جانب آخر، كشف حسن الرداد عن أنه يستعد للبدء في تصوير فيلم سينمائي جديد، عن رواية تحمل اسم "طه الغريب"، للكاتب محمد صادق.ابنة حسن الرداد وإيمي سمير غانم

حسن الرداد يرزق بمولودته الثانية حسن الرداد إيمي سمير غانم حسن الرداد على إنستجرام حسن الرداد وإيمي سمير غانم
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