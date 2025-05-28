أحدث ظهور لـ جيهان الشماشرجي.. والجمهور: "يا حلاوتك" (صور)



كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت جيهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعر بالتواضع دائما".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا حلاوتك، أناقة، قمر ، الحلوة جيهان، الجمال المصري".

وشاركت جيهان الشماشرجي بمسلسل "إخواتي" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

المسلسل خاض بطولته كندة علوش، نيللي كريم، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.