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بملابس جريئة.. أحدث ظهور لـ مايان السيد والجمهور يغازلها (صور)

06:38 م الأربعاء 28 مايو 2025
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كتب- معتز عباس:

خضعت الفنانة مايان السيد، لجلسة تصوير جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسولة، قمراية، حلوة أوي، جميله جدا ما شاء الله، لطيفة".

يُذكر أن آخر أعمال مايان السيد في السينمات فيلم "نجوم الساحل"، ويشاركها البطولة كل من أحمد داش، علي صبحي، مالك عماد، وأحمد عبدالحميد، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

كما شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" إلى جانب عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبدالعظيم، ومحمد محمود. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.

مايان السيد نجوم الساحل فيلم مسلسل
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