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إنريكي إجلاسيوس يكذب شائعات رفض الغناء بمصر ويستعد لحفل شرم الشيخ

05:44 م الأربعاء 28 مايو 2025
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    انريكي
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    منشور نريكي
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كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المغني العالمي إنريكي إجلاسيوس، لتقديم حفله الغنائي المقام في شرم الشيخ، الثلاثاء المقبل.

ويقوم المغني العالمي، بإحياء الحفل في أحد فنادق شرم الشيخ، مساء الثلاثاء الموافق 3 مايو.

ويقدم إنريكي إجلاسيس، أغانيه للمرة الثالثة في مصر، وكان آخرها عند مشاركته بالساحل الشمالي في أغسطس 2024.

ويأتي الحفل، بعد نفي المغني العالمي، الشائعات التي أكدت رفضه العودة للغناء في مصر، إذ وضع على صفحته في موقع "إكس"، منشور النفي، وكتب: "لا تصدقوا كل ما ينشر، فقد سبق وأن أحييت حفلات في مصر، وأتطلع لإحياء حفل بها المرة القادمة، والتي أرجو أن تكون قريبة".

وأعلنت الجهة المنظمة، مسموح بالدخول مجانا لنزلاء سلسلة الفنادق، الذين قاموا بالحجز ، بداية من 28 أبريل الماضي، ويبدأ سعر الحجز من 1595 دولار أمريكي.

إنريكي إجلاسيوس حفل إنريكي إجلاسيوس في شرم الشيخ رفض إنريكي إجلاسيوس الغناء في مصر
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