راغب علامة يلتقي بـ الرئيس اللبناني جوزيف عون ويوجه له رسالة

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان راغب علامة صورة تجمعه برئيس لبنان، العماد جوزيف عون، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، موجّهًا من خلالها رسالة دعم بمستقبل مشرق للبنان.

وعلّق راغب على الصورة قائلًا: "تشرفت بزيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي لطالما، ومنذ أن عرفناه قائدًا للجيش، حلمنا بوصوله إلى سدّة الرئاسة، إيمانًا منا بأن الوطن بحاجة إلى رئيس يتحلى بصفاته الوطنية، والأخلاقية، والإنسانية، وها هو اليوم على رأس الدولة، يعمل جاهدًا لإعادة لبنان منارةً للشرق، والبلد الثاني لكل أشقائنا في الوطن العربي".

وأضاف: "كلنا أمل وتفاؤل وثقة بوجودك، فخامة الرئيس، لإعادة أيام العزّ إلى لبنان، هذا الوطن الحبيب بكل أطيافه وطوائفه... وطنٌ واحد، شعبٌ واحد، سيّد، حر، مستقل، دمتم، فخامة الرئيس، ودام لبنان وشعبه".

الفنان راغب علامة طرح أغنية "التقيل تقيل"، على طريقة الفيديو كليب، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل.

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