هالة صدقي تشارك جمهورها صورة مع نجوم الفن وشخصيات عامة

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هالة صدقي صورة تجمعها بعدد من نجوم الفن، من بينهم يسرا، ونيللي كريم، ودرة، وإلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

ونشرت "صدقي" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "كل حبايبي وأصحابي اللي وحشوني، واللي كانوا بيسألوا ليه مش بتتصوري مع أصحابك، أنا اللي مش بخرج علشان عندنا امتحانات".

وتابعت: سعدت بوجود العزيزة الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة، وكذلك العزيزة جدًا على قلبي، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة".

يذكر أن هالة صدقي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش المعروض على قناة MBC مصر، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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