محمد عبدالرحمن ضيف برنامج "فضفضت أوي" على Watch It الليلة

كتبت- نوران أسامة:

كشفت منصة Watch It عن استضافة الفنان محمد عبد الرحمن في ثاني حلقات برنامجها الجديد "فضفضت أوي"، الذي يقدّمه المخرج معتز التوني، وذلك مساء اليوم الأربعاء، ويُعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

وطرحت المنصة البوستر الدعائي، وظهر خلاله الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" بصحبة المخرج معتز التوني، كما كشفت عن برومو الحلقة على منصتها، والذي يحمل العديد من المفاجآت.

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

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