تعرف على شروط حضور حفل روبي بالعين السخنة

كتب-مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة روبي، للسفر إلى الأردن، لمشاركة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، في الحفل الغنائي المقام في أحد أندية العاصمة الأردنية عمان.

وتحيي الفنانة روبي، الحفل يوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025، وذلك في نادي ديونز بالعاصمة عمان، وهو الأول لها في الأردن.

ومن المقرر أن تعود الفنانة روبي، إلى القاهرة في نفس يوم الحفل، إذ تعاقدت على إحياء حفل افتتاح أحد الشواطىء، في العين السخنة، يوم السبت الموافق 31 مايو.

وأكدت الجهة المنظمة لحفل الفنانة روبي، أن الدخول إلى مقره بالعين السخنة، بالدعوات، ومشروط بارتداء ملابس بيضاء.

وتقدم الفنانة روبي، أكثر من حفل في شهر يونيو المقبل، ومنها حفلها بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 4 يونيو، إلى جانب مشاركتها في مهرجان موازين بالمغرب، من خلال الحفل المقام يوم 20يونيو.