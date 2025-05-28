تشييع جثمان والدة المخرج خالد الحجر

كتبت- نوران أسامة:

شُيّع منذ قليل جثمان والدة المخرج خالد الحجر وجدة الفنانة وئام مجدي، وذلك من مسجد فاطمة الشربتلي.

وكانت الفنانة وئام مجدي قد أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "توفيت إلى رحمة الله تيتة نوال حبيبتي، ادعولها".

واشتهرت وئام مجدي بمشاركة فيديوهات لها مع جدتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو عام ونصف، قبل أن تعلن في يناير الماضي عن تعرض جدتها لوعكة صحية.

اقرأ أيضًا:

نبيلة عبيد تنعى والدة المخرج خالد الحجر

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2025/5/28/2794749/

بعد إساءتها للفنانة مشيرة إسماعيل.. آية سماحة تخضع للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية

عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته

وائل عبدالعزيز في رسالة غامضة: "مش عارف ليه الناس مضايقه أساند أختي"