عائشة بن أحمد تشارك جمهورها صورة جديدة وتوجه رسالة صحية لمتابعيها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها بصورة جديدة لها بدون مكياج، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت في الصورة وهي تمسك بكوب يحتوي على مشروب أخضر صحي، وعلّقت قائلة: "انطلق نحو اللون الأخضر، وتوهّج من الداخل".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت من بينها: "عيوشة"، "صباح الياسمين"، "ألف صحة"، و"حلاوة وطعامة".

وشاركت عائشة بن أحمد في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "الغاوي".

المسلسل بطولة أحمد مكي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، والمسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

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