مي عمر توجه رسالة شكر للجمهور بعد تكريمها في "كأس إنرجي"

كتبت- نوران أسامة:

عبّرت الفنانة مي عمر عن سعادتها بحصولها على جائزة "كأس إنرجي للدراما" كأفضل ممثلة عن مسلسل طويل، وذلك عن دورها في مسلسل "إش إش"، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت صورة للجائزة، وعلقت قائلة: "شكرًا لراديو إنرجي على التكريم، للأسف مقدرتش أكون موجودة، ولكن شكرًا من قلبي لكل حد صوت لمسلسل (إش إش) وليّا كممثلة، التقدير اللي بييجي من الجمهور هو أغلى وأهم جائزة ممكن أحلم بيها. الحمد لله دايمًا على حبكم ودعمكم".

مسلسل "إش إش"، بطولة ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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