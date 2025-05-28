تامر حسني يمازح باسم سمرة في عيد ميلاده: "بيقتل التورتة مش بيقطعها"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو من احتفال عيد ميلاد الفنان باسم سمرة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر في الفيديو كل من تامر حسني، باسم سمرة، والفنان محمد ثروت، خلال لحظة تقطيع تورتة عيد الميلاد، ومازح تامر باسم قائلاً: "باسم سمرة مش بيقطع تورتة عيد ميلاده، ده بيقتل التورتة، السلاح يطول يا عم باسم، ده عيد ميلادك مش عيد ميلاد عيسى الوزان".

يذكر أن أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "ريستارت"، في المملكة العربية السعودية، قبل عرض الفيلم في السينمات الخميس المقبل الموافق 29 مايو في جميع السينمات.

وحضر العرض أبطال وصناع فيلم "ريستارت" تامر حسني، ومحمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، والمؤلفة سارة وفيق، للاحتفال بالعرض الخاص مع الجمهور السعودي.

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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