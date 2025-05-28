أحمد الدمرداش يوجه الشكر لأشرف زكي: "كنت العون في أزمة والدي الصحية"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجّه الفنان أحمد الدمرداش رسالة شكر وامتنان إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على وقوفه إلى جانبه خلال الأزمة الصحية التي مر بها والده الفنان مصطفى الدمرداش.

وكتب أحمد الدمرداش عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "دكتور أشرف زكي.. مش عارف أكتب إيه وأقول إيه، هذا الرجل لا يوصف، فهو أب وأخ وصديق لا وجود لمثله. أحب أقولك شكراً يا رجل يا عظيم يا محترم على مساندتك لي، وشكراً على إنك كنت نعم العون في أزمة والدي الصحية، كما لو كان والدك، إحساسك بأزمته الصحية نفس إحساسي".

وأضاف: "دي أول مرة في حياتي أعمل بوست عن حاجة تخصني شخصياً، لكن مش هرتاح إلا لما أقولك شكراً يا حبيبي وأخويا الكبير.. شكراً دكتور أشرف زكي".

يُذكر أن أحمد الدمرداش بدأ مشواره الفني عام 2000، وينتمي لعائلة فنية عريقة؛ فهو نجل الفنان مصطفى الدمرداش والفنانة الراحلة سامية أمين، وعمه الفنان الكبير نور الدمرداش.



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