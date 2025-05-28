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سعد لمجرد وصفها بأيقونة المغرب.. وفاة الفنانة نعيمة بوحمالة

01:13 م الأربعاء 28 مايو 2025
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    نعي سعد ل نعميبمة
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    نعيمة بوحمالةالفنانة المغربية
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كتب-مصطفى حمزة:

رحلت الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة، اليوم الأربعاء عن عمر 77 سنة، إثر معاناتها من أزمة صحية في القلب.

وأعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن الوفاة، وكتب: "رحمة الله على الفنانة نعيمة بوحمالة، أيقونة مغربية ستظل خالدة في ذاكرتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتعد الفنانة المغربية الراحلة نعيمة بوحمالة، من رموز المسرح المغربي، إذ بدأت مسيرتها الفنية في المسرح، وشاركت في تأسيس فرقة "التكادة"، وقامت ببطولة أكثر من مسرحية" ومنها "رحبة الفراجة ".

شاركت الراحلة في بطولة مسلسلات عديدة ، ومنها "ولاد ناس" ،و "هايبنة"، "حديدان"، وقامت ببطولة فيلم "الملائكة لا تحلق فوق الدار البيضاء".

ظهرت الراحلة في أكثر من فيلم عالمي، ومنها "stone"، مع النجم جان كلود فاندام.

نعيمة بوحمالة سعد لمجرد أزمة صحية
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