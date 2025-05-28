بإطلالة أنيقة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة التونسية درة في أحدث ظهور لها، عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت درة الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الحب، أجمل درة، ماشاء الله ربنا يحميكي، الجميلة المتألقة، ديمًا منورة، ملكة جمال تونس، فخر تونس، ملكة جمال".

يذكر أن الفنانة درة تشارك في الدورة القادمة من مهرجان روتردام للفيلم العربي (28 مايو الجارى إلى 1 يونيو المقبل)، بفيلمها وين صرنا ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، حيث يعرض الفيلم يوم 31 مايو، وهذا بصفتها مخرجة ومنتجة للفيلم.

وين صرنا يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات. أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.

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