بعنوان "طيبة تاني لأ" محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحدث أعماله الغنائية ، والتي جاءت بعنوان "طيبة تاني لأ"، والمقرر طرحها اليوم عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروج "رمضان" للأغنية من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يارب تعجبكم أغنية طيبة تاني لأ، الأربعاء الساعة 4:00 بتوقيت مصر".

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "لسه بدري عليه" عبر موقع "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية.

ويخوض رمضان بطولة فيلم "أسد"، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض، ويشاركه البطولة: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.





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