عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره ومتابعيه صورة جديدة جمعته بزوجته شيماء فوزي، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر عمرو سعد في الصورة مع زوجته، وعلّق عليها قائلاً: "لا تبحث عن أي رموز تعبيرية، لا شيء يشرح الحب... افعل ذلك عندما تؤمن".

يُذكر أن الفنان عمرو سعد شارك مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال بطولة مسلسل "سيد الناس"، والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم: إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، بشرى، وملك أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.

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