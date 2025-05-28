أول تعليق من حسن دنيا بعد تغريم مسلم ونور التوت 2 مليون جنيه

كتب- مصطفى حمزة:

كشف الملحن الكبير حسن دنيا، تفاصيل خطواته القانونية القادمة، عقب صدور حكم لصالحه بتغريم مؤديا أغاني المهرجانات مسلم، ونور التوت.

وقال الملحن حسن دنيا، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس الإثنين بتغريم مؤديا أغاني المهرجانات (مسلم) و(نور التوت)، قضى بغرامة قيمتها 2 مليون جنيه، وذلك عن الحق المادي لي بعد ثبوت التعدي على لحن (أول حياتي ياما) دون إذن مسبق".

وتابع: "هناك أيضا مطالبة قضائية بالحق الأدبي، بعد استغلال اللحن، ودمجه في مهرجان بعنوان (أنا قلبي عايز صرخة)، دون احترام لحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تضمن العمل ألفاظًا تخدش الحياء العام ".

وأوضح الملحن: "البلاغ يضم آخرين، بالإضافة إلى إحدى شركات الإنتاج الفني، وجميعهم خالفوا قوانين حماية الملكية الفكرية".

وأثار مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، مؤخرا حالة من الجدل، بسبب البدلة التي ارتداها في حفل زواجه و يارا تامر.