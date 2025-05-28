

كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة آية سماحة، مساء أمس الثلاثاء، للتحقيق أمام لجنة بنقابة المهن التمثيلية، على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن تصريحاتها المسيئة للفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل.

واعتذرت آية سماحة خلال الجلسة عما بدر منها في حق الفنانة مشيرة إسماعيل، مؤكدة احترامها لها وتقديرها لمكانتها الفنية والإنسانية.

وتستأنف النقابة التحقيقات مع آية سماحة خلال يومين لاستكمال الإجراءات، فيما تكونت لجنة التحقيق بالنقابة من الفنان: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء النقابة وهم: أشرف طلبة، نهال عنبر، إيهاب فهمي، أيمن عزب، أحمد سلامة.

كانت الفنانة آية سماحة أثارت الجدل، بعد منشور عبر "فيسبوك" هاجمت فيه الفنانة مشيرة إسماعيل، بعد أن قدمت الأخيرة بشكوى ضد عيادة بيطرية تقع في نفس العقار الذي تقيم فيه، وهو ما أدى إلى إغلاق العيادة بالشمع الأحمر، رغم وجود حيوانات بداخلها.

وكتبت آية في منشورها: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة، هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها؟! العيادة مرخصة وورقها سليم، واللي أهم من كده إن فيها حيوانات… ومش مهم الحيوانات تموت المهم مشيرة متزعلش؟".