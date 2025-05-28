وائل عبدالعزيز في رسالة غامضة: "مش عارف ليه الناس مضايقه أساند أختي"

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان وائل عبدالعزيز عن استيائه من تدخلات بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في علاقته بشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا دعمه اللامحدود لها وتجاهله لأي محاولات لتوتر العلاقة بينهما.

وكتب وائل، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "حقيقي مش عارف بعض الناس مضايقه ليه أني أبارك واساند اختي ومين ليه مصلحه ومستفاد من توتر العلاقه بينا".

وجه شقيق ياسمين عبدالعزيز، رسالة غامضة، وكتب: "أنا عايز أقولك أني هفضل أساندها لآخر يوم في عمري وعلى الرغم من أنك عطلتني وضيعت من عمري 5 سنين إلا أنه فداها طول ما هي ناجحه وصحتها تمام، وأنا راجع وهلم جوايز كالعادة رغم انفك اللي حاشرها في شيء ميخصكش".

وأكمل: "محدش يحاول يتدخل بينا في اي شيء نتصالح نتخانق مش شغلك خالص ولا هي قضيتك خالص كل واحد يركز في شغله و بيته وعيلته وكفايه التدخل في حياتنا، وصفحتي دي بتستقبل الناس السوية المحترمه المتربيه فقط بكل حب واحترام".

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