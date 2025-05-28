إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ موعد ومكان صلاة جنازة والدة المخرج خالد الحجر، محمد سامي يعلق على قرار اعتزاله الإخراج التلفزيوني، تامر عاشور يخضع لعملية رباط صليبي ويعتذر عن حفلاته الفترة المقبلة، آية سماحة تعتذر للفنانة مشيرة إسماعيل، هل تتعاون ياسمين صبري مع محمد رمضان في عمل فني جديد؟، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: