حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة
12:01 ص الأربعاء 28 مايو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ موعد ومكان صلاة جنازة والدة المخرج خالد الحجر، محمد سامي يعلق على قرار اعتزاله الإخراج التلفزيوني، تامر عاشور يخضع لعملية رباط صليبي ويعتذر عن حفلاته الفترة المقبلة، آية سماحة تعتذر للفنانة مشيرة إسماعيل، هل تتعاون ياسمين صبري مع محمد رمضان في عمل فني جديد؟، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
حدث بالفن وفاة والدة المخرج خالد الحجر ياسمين صبري تتصدر التريند المخرج محمد سامي المطرب حلمي عبد الباقي وفاة جدة الفنانة وئام مجدي تركي آل الشيخ فيلم فرقة الموت تعاون ياسمين صبري مع محمد رمضان تامر عاشور يخضع لعملية رباط صليبي الفنانة زينة آية سماحة تعتذر للفنانة مشيرة إسماعيل
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