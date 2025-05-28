إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بملامح هادئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلال جمبسوت ملون.

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي عمرو دياب مع رفيقها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

سارة الشامي

خطفت الفنانة سارة الشامي الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

نادين نجيم

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

يسرا

تألقت الفنانة يسرا في أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

رانيا محمود ياسين

نشرت رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها تيشرت باللون الأبيض وبنطلون جينز، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة تجمعها بشقيقتها الإعلامية مروة صبري، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".