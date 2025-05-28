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نبيلة عبيد تنعى والدة المخرج خالد الحجر

02:00 ص الأربعاء 28 مايو 2025

خالد الحجر

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كتب - معتز عباس:

حرصت النجمة نبيلة عبيد على نعي والدة المخرج الأستاذ خالد الحجر في ذمة الله، وجدة الفنانة الشابة وئام مجدي، والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، والدة المخرج الأستاذ خالد الحجر في ذمة الله البقاء والدوام لله وحده، برجاء الدعاء لها و خالص العزاء له و للأسرة الكريمة".

وكانت أعلنت الفنانة وئام مجدي وفاة جدتها "نوال"، دون الكشف عن موعد الجنازة والعزاء.

وكتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله تيته نوال حبيبتى ادعولها".

واشتهرت وئام مجدي بتصوير فيديوهات لها مع جدتها منذ سنة ونصف تقريبًا، قبل أن تعلن تعرض جدتها لوعكة صحية في يناير الماضي.

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