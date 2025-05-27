تعرف على موعد ومكان صلاة جنازة والدة المخرج خالد الحجر

كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة الشابة لمى كتكت، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على جدة الفنانة وئام مجدي، ووالدة المخرج خالد الحجر

وكتبت لمى عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر على تيتة نوال (جدة وئام مجدي)، من مسجد فاطمه الشربتلي"

وتابعت: "العزاء مساء في قاعة الخالد في مسجد فاطمة الشربتلي أيضا في التجمع الخامس بعد صلاة المغرب"

واشتهرت وئام مجدي بتصوير فيديوهات لها مع جدتها منذ سنة ونصف تقريبًا، قبل أن تعلن تعرض جدتها لوعكة صحية في يناير الماضي.