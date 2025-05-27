كتب - معتز عباس:

حرص الفنان تامر حسني ونجوم فيلم "ريستارت" على الاحتفال بالعرض الخاص في المملكة العربية السعودية، قبل عرض الفيلم في السينمات الخميس المقبل الموافق 29 مايو في جميع السينمات.

نشر الفنان عصام السقا مقطع فيديو من العرض الخاص، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ريستارت.. تامر حسني"

وحضر العرض أبطال وصناع فيلم "ريستارت" تامر حسني، ومحمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، والمؤلفة سارة وفيق، للاحتفال بالعرض الخاص مع الجمهور السعودي.

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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