زينة تصدر بيانًا إعلاميًا: "مش هتنازل عن حقي وحق أولادي"

كتب - معتز عباس:



أصدر المكتب الإعلامي للفنانة زينة بيان رسمي، عقب واقعة تعرض أبناءها لهجوم من كلب، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم



ونفت زينة، في بيانها، المعلومات المغلوطة التي تناولتها بعض المواقع الإخبارية والتي نشرت خلال الساعات الماضية عقب واقعة تعرض أبناءها لهجوم من كلب شرس، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد.



وأوضحت أن نجلها تعرض إلى هجمة شرسة من أحد الكلاب، أثناء تواجده بملعب لكرة القدم بمنطقة الشيخ، حيث طارده الكلب ما أحدث به إصابات بالغة.



وأكدت أنها تتعرض لضغط شديد ونشر أخبار مغلوطة وكاذبة من قبل البعض في محاولة للتنازل والصلح، مشيرًة أنها لم ولن تتنازل أو تُفرط في حق نجلها ومتمسكة بكافة حقوقه القانونية حيال هذه الواقعة.



وقالت: "لم أتنازل عن حقي وحق نجلي ولم أوافق بالصلح مهما كانت الضغوط، وساتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يخطأ في حقي وينشر أكاذيب الهدف منها النيل من شخصي"، مشيرة إلى أن القضية الآن في النيابة العامة وعلى ثقة تمامًا في قضاء مصر العادل والشامخ.



وتهيب الفنانة زينة، المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بعدم نشر أخبار مغلوطة من شأنها النيل منها والضغط عليها للصلح.



وعن أقوالها أمام النيابة اليوم، ذكرت إنها فوجئت بتعرّض طفلَيها لحادث أثناء اللعب داخل الملعب، بعد أن طاردهما كلب كان برفقة طفل من أبناء الجيران، موضحة أن أحد طفليها تعرّض لخدش بسبب اقتراب الحيوان منه، بينما أصيب الآخر إثر سقوطه أرضًا أثناء محاولته الهرب.



وأضافت أن الطفل الذي كان يصطحب الكلب يُدعى آدم، بحسب ما أفاد به أحد الأشخاص،وحين علمت بما جرى، كانت داخل سوبر ماركت داخل الكمبوند، فتوجهت مباشرة إلى منزل الطفل برفقة طفليها للاستفسار عما حدث، وهناك نشبت مشادة كلامية بينها وبين والدة الطفل، قالت إنها تطورت إلى السباب من جانب الأخيرة، قبل أن تتصل بالنجدة.



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