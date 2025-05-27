تامر عاشور يخضع لعملية رباط صليبي ويعتذر عن حفلاته الفترة المقبلة

كتبت- منال الجيوشي

تعرض النجم تامر عاشور مؤخرا للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة نتج عنه خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة

ويخضع تامر عاشور حاليا لجلسات علاج طبيعى مع الراحة التامة في المنزل لفترة معينة، كما اعتذر عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة ماعدا الحفل الذي يجمعه بالنجم تامر حسني في الكويت يوم 13 الشهر المقبل، وحفله يوم 24 يونيو المقبل أيضا ضمن فعاليات مهرجان موازين .

وكان تامر عاشور قد طرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق به نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع باعتباره النجم الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة .

الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنام".