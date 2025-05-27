بـ"فستان جريء"..هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها والجمهور صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78.

نشرت هدى صورًا لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة "جريئة" مرتدية فستان أبيض مميز، وعلقت: "المزيد من لحظات الحب".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه الجمال ده كله يا فنانة"، "جميلة جدا جدا"، "ملكة جمال"، "حلو الفستان يافنانه"، "عود البطل".

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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