هل تتعاون ياسمين صبري مع محمد رمضان في عمل فني جديد؟.. الفنانة ترد

كتب - معتز عباس:

رفضت الفنانة ياسمين صبري، كشف موقفها من مشاركة النجم محمد رمضان في عمل درامي أو سينمائي الفترة المقبلة، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما في سحور المنتج محمد السعدي شهر رمضان الماضي.

ووجهت مقدمة برنامج "et بالعربي" سؤالًا لـ ياسمين عز، قائلة: "إذا عُرض سيناريو حلو وعمل بالدراما أو السينما قدام محمد رمضان تشتغلي؟".

وردت عليها ياسمين، قائلة: "أنا موجودة هنا عشان فيلم مشروع X، ده أهم من أي حاجة، وأنا اتشرفت جدا وأنا معاكم ومع كريم عبدالعزيز، وأتمنى الفيلم يعجبكم".

يذكر أن محمد رمضان أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو جمعه بـ ياسمين صبري في حضور المنتج محمد السعدي، إذ قدمت له التهنئة على نجاح برنامجه "مدفع رمضان"، قائلة "مبروك يا ابني"، ليرد الأول "يا ابني.. انتي مجنونة"، الأمر الذي تسبب في إحراجها، لتقرر ترك المكان الذي يقف فيه، والاتجاه لمكان آخر.

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