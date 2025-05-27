درة تشارك في مهرجان روتردام للفيلم العربي بفيلمها "وين صرنا"

كتبت- منال الجيوشي

تشارك الفنانة درة في الدورة القادمة من مهرجان روتردام للفيلم العربي (28 مايو الجارى إلى 1 يونيو المقبل)، بفيلمها وين صرنا ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، حيث يعرض الفيلم يوم 31 مايو، وهذا بصفتها مخرجة ومنتجة للفيلم

وشارك الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السابقة 2024، حيث عُرض بمسابقة آفاق السينما العربية، ثم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بالإضافة إلى مهرجانات دولية أخرى

وين صرنا يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات. أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين