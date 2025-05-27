تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم "فرقة الموت" لـ أحمد عز

كتب - معتز عباس:

شارك المستشار تركي آل الشيخ الجمهور على السوشيال ميديا، صورة جديدة من كواليس فيلم "فرقة الموت" للنجم أحمد عز.

ونشر تركي، صورة تجمع أحمد عز والسيناريست صلاح الجهيني، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "عز وصلاح وفرقة الموت".

ويشهد فيلم "فرقة الموت"، دعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي من المقرر طرحه في عيد الفطر عام 2026.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار من الإثارة والتشويق حول الضابط "عمر" الذي يكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها وتتوالى الأحداث، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

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