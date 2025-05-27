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"بعيونكم بشوف الجنة".. أصالة تحتفل بعيد ميلاد أبنائها آدم وعلي

06:31 م الثلاثاء 27 مايو 2025

المطربة أصالة نصري

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كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة أصالة نصري بعيد ميلاد أبنائها، آدم وعلي طارق العريان.

ونشرت أصالة صورة تجمعها بأبنائها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بعيون ولادي بشوف الجنة بعيش مع كل واحد فيهم عمر من أوله واليوم عيد توأمي عيد علي العالي ودومي اللومي آدم وعلي الحلم".

وأضافت: "كل سنة وأنتوا الروح والقلب والدنيا الحلوة يا هدية غالية من رب كريم، بدعيه يحفظكم ويحميكم وتكونوا متل ما اتمنى لكم قدوة بالعلم والفهم والأخلاق".

واحتفلت أصالة بـ حفل زفاف أحمد ضياء نجل شقيقتها أماني نصري، مايو الجاري داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء.

وتستعد النجمة أصالة لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية، والمقرر طرحه الفترة المقبلة.

أصالة وأبنائها آدم وعلي طارق العريان

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الفنانة أصالة أصالة على إنستجرام أصالة تحتفل بعيد ميلاد أبنائها أبناء أصالة آدم وعلي
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