كريم فهمي عن حصوله على جائزة أفضل ممثل: "الجمهور السبب في نجاحي"

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل بحفل جوائز "كأس إنرجي للدراما"، عن دوره في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في رمضان 2025.

وكتب كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "الجمهور هو السبب الرئيسي في نجاح أي عمل فني، أنه يكون السبب اني اخذ جايزه فاديه حاجه تسعد اي فنان و كبيره اوي عندي".

وتابع: "شكرا للجمهور جدا و شكرا انرچي و ان شاء الله السنة القادمة جايزة تانية بتصويت الجمهور من انرچي برضوا بس ميبقاش عندى تصوير و التزامات و اعرف أجي، ومبروك لكل زمايلي شكرا".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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