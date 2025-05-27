"ملكة جمال الكون" تضع تامر حسني والشامي في قوائم المحتوى الأكثر رواجا

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم تامر حسني، للسفر إلى الإمارات، للمشاركة مع مؤدي أغاني الراب السوري الشامي، في إحياء الحفل المقام في أرينا دبي.

ويقدم النجم تامر حسني بمشاركة مؤدي أغاني الراب السوري، دويتو أحدث أغانيهم "ملكة جمال الكون"، وذلك في الحفل المقرر إقامته في أرينا دبي، مساء السبت المقبل الموافق 31 مايو .

ووصلت تذاكر إلى الحفل، إلى ما يعادل 8454 جنيه مصري، و تبدأ من ما يعادل 4191 جنيه مصري.

ويأتي الحفل، بالتزامن مع تصدر النجم تامر حسني، ومؤدي أغاني الراب الشامي، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، إذ احتل المركز الأول دويتو أغنية "ملكة جمال الكون"، وحققت ما يزيد عن 6 مليون و 800 ألف مشاهدة .

احتفل النجم تامر حسني، مؤخرا بالعرض الخاص لفيلم "ريستارت"، قبل طرحه رسميا في دور العرض يوم الخميس الموافق 29 مايو.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني، كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.