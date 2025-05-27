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تفاصيل إزالة كيس دهني من رقبة حلمي عبد الباقي

04:51 م الثلاثاء 27 مايو 2025

حلمي عبد الباقي

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كتب-مصطفى حمزة:

كشف المطرب حلمي عبد الباقي "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها في الرقبة.

وأوضح المطرب حلمي عبد الباقي، في بيان صحفي:" الجراحة دامت 5 ساعات، تم خلالها إزالة كيس دهني من الرقبة".

وأكد المطرب، تحسن حالته الصحية، موجها الشكر إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، وجميع أعضاء مجلس الإدارة لتواصلهم الدائم معه، للاطمئنان على حالته.

وطرح المطرب حلمي عبد الباقي، أغنية بعنوان "كفاية جراح"، وهي من كلمات زياد حسن، وألحان محمد الفخراني، وتوزيع عمرو المصري.

حلمي عبد الباقي كيس دهني نقابة المهن الموسيقية
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