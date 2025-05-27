كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق:"راوية البطل"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها تيشرت باللون الأبيض وبنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت كالتالي: "شكل كلمة الجسم المثالي، بطل الأجيال، جميلة عسولة أوي، رواية البطل، منورة الدنيا كلها، قمر".

يذكر أن الفنانة كارولين عزمي شاركت في مسلسل "فهد البطل"، الذي عرض ضمن سباق رمضان 2025، بطولة كلًا من أحمد العوضي ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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