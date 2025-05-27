كتبت- سهيلة أسامة:

علّق المخرج محمد سامي على قراره باعتزال الإخراج التلفزيوني، وذلك خلال مشاركته في ندوة ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي.

وقال سامي: "ما بعد الكمال النقصان.. المبدع محتاج كل فترة استراحة ويفكر في اللي عمله، هو وصل لإيه، وناقصه إيه، وإيه اللي هيرضيه".

وأضاف: "بعد ما ربنا يكرمك بالنجاح والتوفيق، لو فضلت ماشي على نفس الطريق، هتلاقي نفسك بتقل، لازم تقف وقفة مع نفسك وتشوف إيه اللي هيساعدك تكمل بشكل أفضل".

وأشار "سامي" إلى رغبته في خوض تجارب فنية جديدة، قائلاً: "يمكن عايز أقدّم نوع مختلف من الأعمال، ويمكن في نجاح أكبر من اللي حققته، لكن دوامة الشغل مش مدّياني وقت أفكر".

واختتم حديثه: "أي حد عايز ينجح لازم يقف مع نفسه وقفة صادقة، ويحدد هو عايز يعمل إيه الفترة الجاية".

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

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