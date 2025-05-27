كتبت- سهيلة أسامة:

رد الفنان صلاح عبدالله على الانتقادات والتعليقات المسيئة التي طالته مؤخرًا بعد تداول فيديو له أثناء صعوده على خشبة المسرح متكئًا على الفنان خالد سليم، خلال تكريمه في حفل "كأس إنرجي للدراما".

ونشر عبدالله مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "كام واحد في التعليق على فيديوهات الحفل المنتشرة في الميديا نصحني قائلاً: (مادام مش قادر تمشي اقعد في البيت)".

وأضاف: "العبدلله بيقولهم: (شكراً على النصيحة اللي مش هعمل بيها أبداً مادمت حي بإذن الحي القيوم)".

يُذكر أن الفنان صلاح عبدالله حصل على جائزة التميز عن دوره في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

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