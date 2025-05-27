فيدرا تعلق على هجوم آية سماحة على الفنانة مشيرة إسماعيل

كتبت- نوران أسامة:

دافعت الفنانة فيدرا عن الفنانة آية سماحة بعد الهجوم التي تعرّضت له، بعد إساءتها للفنانة مشيرة إسماعيل بعد تسببها في غلق عيادة بيطرية.

وكتبت فيدرا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "آية سماحة غلطت واعتذرت، في حماوة الموقف ونوعه، وفي أرواح كانت ستتضرر ضرر بالغ أو تموت، على فكرة، مفيش حد فينا معملش كده، وكتير كمان… بس مش الكل بيعتذر".

وأضافت: "أنا بحب آية وعارفة قد إيه هي جميلة ومحترمة، ياريت بلاش نطلع غضبنا فيها، والفنانة مشيرة إسماعيل حبيبتنا كلنا، وأكيد ممكن تتفهم حاجة زي دي".

وكانت الفنانة آية سماحة أثارت الجدل، بعد منشور عبر "فيسبوك" هاجمت فيه الفنانة مشيرة إسماعيل، بعد أن قدمت الأخيرة بشكوى ضد عيادة بيطرية تقع في نفس العقار الذي تقيم فيه، وهو ما أدى إلى إغلاق العيادة بالشمع الأحمر، رغم وجود حيوانات بداخلها.

وكتبت آية في منشورها: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة، هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها؟! العيادة مرخصة وورقها سليم، واللي أهم من كده إن فيها حيوانات… ومش مهم الحيوانات تموت المهم مشيرة متزعلش؟".

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