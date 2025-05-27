أحمد الشامي يثير الجدل بمنشور عن الصلاة: "مش مكملين صف واحد في المسجد"

كتبت- سهيلة أسامة:

أثار الفنان أحمد الشامي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور له تحدث فيه عن تجربته في أداء صلاة العشاء داخل أحد المساجد بمنطقة صلاح سالم.

وكتب الشامي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "موضوع نفسي أتكلم فيه بصراحة… النهاردة دخلت أصلي العشاء في مسجد في صلاح سالم، يعني منطقة زحمة، ومش مكملين أول صف، هزر، العب، اشتغل، ادرس، بس على الأقل صلاة واحدة في اليوم في المسجد".

وأضاف: "عيب، أكتر الناس بتحكم على بعض على السوشيال ميديا بإدعاء التدين، وفي بلد فيها 100 مليون مش بنكمّل صف واحد في المسجد ومكان مزدحم، يا ريت نراجع نفسنا ونشوف الصورة الحقيقية".

من ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد الشامي مع فرقته "واما" لطرح ميني ألبوم جديد خلال صيف 2025.

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