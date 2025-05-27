رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا في طنطا بهذا الموعد

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفلًا غنائيًا جديد في مدينة طنطا، وذلك يوم الخميس الموافق 29 مايو الجاري، في نادي وادي دجلة داخل مول طنطا.

وروج صبري للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشر البوستر الدعائي وعلّق: "جمهور طنطا، هنتقابل تاني قريب يوم ٢٩ مايو في مول طنطا بحفل كبير بنادي وادي دجلة.. مستنيكم عشان نعمل حفلة حلوة سوا".

وكان "رامي" أعلن مؤخرًا عن قُرب انتهائه من تسجيل أغاني ألبومه الجديد بالكامل استعدادًا لطرحه في صيف 2025.

يذكر أن الفنان رامي صبري كان شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال غنائه لتتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والأغنية كلمات كريم فهمي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر هشام البنا.

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