كيف واجهت فاتن حمامة أزمات أحمد رمزي في "وجه القمر"

كتب-مصطفى حمزة:

واجهت الفنانة الراحلة فاتن حمامة، أزمات عديدة في كواليس تقديم أعمالها، ومنها مسلسل "وجه القمر".

مع احتفالنا بذكرى مولد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي ولدت في مثل هذا اليوم الموافق 27 مايو، في عام 1931، نرصد ما حدث في كواليس "وجه القمر".

وتحدث الفنان الراحل حسن حسني، عن دوره في حل أزمات المسلسل، في حوار أجراه مع الناقد الفني طارق الشناوي، ونشر في كتاب بعنوان"المشخصاتي" بمناسبة حصوله على الجائزة التقديرية التي تحمل إسم الراحلة فاتن حمامة.

وقال :"خلال التصوير في الكواليس، أحمد رمزي "رحمة الله عليه" كان عصبيا جدا، عندما كان يحدث أي شيء، يتعصب وياخد عربيته ويمشي، فكانت مدام فاتن تقول "حسن حسني فين؟"، لأنها كانت تثق أنني سأقنعه يعود للتصوير، فيقولولها "حسن حسني في غرفته نائم، فتقول صحوه بسرعة، وتطلب مني أن أذهب إليه، واهدئه، وفعلا أروح، كنت اخده في حضني، واتحدث معه، حتى يهدأ ونعود معا للتصوير".

وعرض مسلسل "وجه القمر"، عام 2000، وشارك في بطولته، جميل راتبـ، و وائل نور، وسميرة عبد العزيز، وغادة عادل، و نيللي كريم، وأحمد الفيشاوي، ومن تأليف ماجدة خير الله، و إخراج عادل الأعصر.