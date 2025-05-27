إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعد تكريمها بمهرجان السينما الفرنكوفونية

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة إلهام شاهين زميلتها الفنانة ليلى علوي، بمناسبة تكريمها ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السينما الفرنكوفونية.

ونشرت شاهين صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "مبروك افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان السينما الفرانكوفونية برئاسة أ. ياسر محب، وألف مبروك لصديقتي الغالية الجميلة ليلى علوي تكريم مستحق لنجمة صاحبة مشوار طويل ومشرف، حبيبتي لولا، أتمنى لك كل التوفيق والنجاح دائمًا".

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

ابنة الراحل وليد مصطفى عن كارول سماحة: "هي أمي التانية"

إسلام إبراهيم ينشر فيديو طريف مع الكلاب والجمهور يعلق

محمد رمضان يثير الجدل حول موعد مسلسله الجديد

بالفيديو.. لحظة اقتحام معجبة حفل الفنان جورج وسوف في السويد