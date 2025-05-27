تركي آل الشيخ: "السنوات القادمة ستكون قفزة كبيرة في السينما العربية"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة جديدة جمعته بكل من عدنان الكيال والمنتج أحمد بدوي، وذلك خلال لقاء جمعهم في العاصمة البريطانية لندن.

ونشر آل الشيخ الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "لقاء مثمر في لندن اليوم مع الحبايب.. 2025 و2026 و2027 ستكون قفزة كبيرة في السينما العربية، القطار غادر المحطة ويابخت اللي راكب فيه".

من جانب آخر فاز موسم الرياض بجائزة EMMYS عن فئة أفضل إعلان رياضي على الساحة الرياضية العالمية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "موسم الرياض يحصد رسميًا جائزة ®️Emmys عن فئة "أفضل إعلان رياضي" في إنجاز تاريخي يُسجل للإبداع السعودي على الساحة العالمية، مع الشريك الإبداعي BigTime Creative Shop، كأول فوز لوكالة ابداعية في تاريخ الجائزة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

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