بالفيديو.. لحظة اقتحام معجبة حفل الفنان جورج وسوف في السويد

كتبت- نوران أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام معجبة حفل الفنان جورج وسوف بالسويد، إذ قامت إحدى المعجبات بالصعود المفاجئ إلى خشبة المسرح واحتضنته، كما قامت بتقبيله، ليبادلها هو التحية وسط تصفيق الحضور.

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "نجم وإنسان، رغم تعبه ما كسفها، الله يجبر خاطرك ياحبيب الملايين، كل العالم يحبك من أجل تواضعك،الله يعطيه الصحة وطولة العمر".

يُذكر أن جورج وسوف كان نفى مؤخرًا شائعات وفاته التي انتشرت عبر مواقع التواصل، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلاً: "الحمد لله أنا بألف خير، وإن شاء الله أنتم كمان تكونوا بخير."

كما احتفل مؤخرًا بزفاف نجله حاتم، وسط أجواء عائلية مميزة، بحضور عدد من الأهل ونجوم الفن.

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