إسلام إبراهيم ينشر فيديو طريف مع الكلاب والجمهور يعلق

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان إسلام إبراهيم جمهوره مقطع فيديو طريف، ظهر فيه وهو يلعب مع كلابه الصغيرة في المنزل، على خلفية صوتية من أحد مشاهد فيلم "فول الصين العظيم".

ونشر إسلام الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلاً: "طول النهار على كده.. أروح فين بس؟".

وانهالت عليه التعليقات:" حلوين أوي، شكلهم جميل، دمهم خفيف، دا الحب الحقيقي ".

يذكر أن الفنان إسلام إبراهيم شارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري".

مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا وعمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وعلي الطيب ونادين ورانيا فريد شوقي، إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ويتكون من 15 حلقة.

View this post on Instagram A post shared by Islam Ibrahim (@islamibrahimsnl)

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