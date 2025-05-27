محمد رمضان يثير الجدل حول موعد مسلسله الجديد

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهر فيها إلى جانب شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان.

وسأل رمضان متابعيه حول موعد عرض مسلسله، قائلًا: "مسلسل رمضان 2026 ولا رمضان 2027؟ قرار نهائي؟!".

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "لسه بدري عليه" عبر موقع "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية.

ويخوض رمضان بطولة فيلم "أسد"، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض، ويشاركه البطولة: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

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