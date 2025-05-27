بالصور.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

لفتت الفنانة هيدي كرم الأنظار إليها من خلال أحدث إطلالة لها، أثناء استمتاعها بأجواء العطلة الصيفية.

ونشرت هيدي صورتين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ليالي الصيف".

وحظى ظهورها بإعجاب واسع من متابعيها، حيث جاءت بعض التعليقات: "قمر يا دو"، "مسكرة"، "ملامح بسيطة ومريحة"، "الجمال والحلاوة".

يذكر أن هيدي كرم آخر أعمالها السينمائية كان فيلم "جوازة توكسيك"، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول "كريم" و"فريدة" اللذان يريدان الزواج، حيث تتصادم العوالم ببعض عند التقاء العائلات، عائلة كريم المحافظة ووالديه اللذان لا يوافقان على خلفية "فريدة" الليبرالية المتحررة، فيلجئان إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزواج.

الفيلم من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة، ملك قورة، محمد أنور، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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