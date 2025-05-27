ابنة الراحل وليد مصطفى عن كارول سماحة: "هي أمي التانية"

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت أمينة، ابنة الراحل الدكتور وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل "كأس إنرجي للدراما" في دورته التاسعة.

وتحدثت أمينة في لقاء مع "ET بالعربي" عن تقديرها الكبير للفنانة كارول سماحة، قائلة: "أحب أقول لها إحنا عيلة واحدة، والحمد لله بجد يعني، هي أمي الثانية، فأولاً أحب أشكرها على الوقفة، وأحب أباركلها على مسرحيتها "كلو مسموح" في لبنان، اللي إحنا بنعمله النهارده ده عشان نكمل مسيرة بابي".

وأضافت: "هو ده القوة، الفن ده قوة، والفن إنتي بتعرفي تعبّري عن مشاعرك كتير قوي فيها، فدي كانت قوة من كارول إن هي بعد الوفاة على طول تقدر وتطلع على المسرح، وأنا بحييها على حاجة زي دي، وإحنا برضه بنحاول نسعى، والحياة تكمل".

واختتمت حديثها قائلة: "متضايقين إن طبعًا دكتور وليد مش موجود، ولكن دي القوة اللي هو غرسها فينا من وإحنا صغيرين، الحمد لله، أنا زي ما قلت لك، هي السيرة هي اللي بتقعد بعد الوفاة، وسيرته النهارده هي اللي أحيت الحفلة، يعني إحنا الحمد لله الحمد لله، سيرته بتتكلم عليه من غير ما إحنا محتاجين نتكلم عليه حتى".

يُذكر أن مسرحية "كله مسموح" هي النسخة العربية من المسرحية الغنائية العالمية Anything Goes، وقد كان من المقرر تقديمها في أكتوبر الماضي لمدة أسبوعين، قبل أن يتم تأجيلها بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان.

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