آية سماحة تعتذر للفنانة مشيرة إسماعيل: "هجومي المندفع بشكل متهور"

كتب-مصطفى حمزة:

اعتذرت الفنانة آيه سماحة، للفنانة مشيرة إسماعيل، عن الهجوم الذي شنته ضدها بسبب أزمة إغلاق العيادة البيطرية.

ووضعت آية سماحة، منشور اعتذارها على صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت:" أعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة اسماعيل عن هجومي المندفع بشكل متهور و غير مناسب".

وتابعت:" أحترم وأقدر الفنانة مشيرة اسماعيل و تاريخها الكبير، و لم أقصد الإساءة إلى شخصها تماماً".

وأوضحت :" ولكن حدث ذلك بسبب توتري من المشكلة نفسها و تأثري بها وكان غضبي ناتج عن حبس بعض الحيوانات المريضة (قطط) التي كانت تتلقي علاجآ بداخل العيادة و علي الرغم من ذلك تم غلق (تشميع) العيادة مع حبس الحيوانات بالداخل وعدم تمكن أي من الدكاترة الدخول اليهم".

واستكملت:"هذا ليس تبريرا لما بدر مني ولكن توضيح واعتذار للفنانة مشيرة إسماعيل و عائلتها".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن عقد إجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة إلغاء تصريح العمل الخاص بالفنانة آيه سماحة، بعد هجومها على الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل.

وهاجمت الفنانة آيه سماحة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، الفنانة مشيرة إسماعيل، إذ كتبت:" عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة، هي مين مشيرة اسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها و العيادة مرخصة و ورقها سليم، واللي اهم من كدة ان فيها حيوانات و مش مهم الحيوانات تموت المهم مشيرة متزعلش.

مش هي دي المعتزلة المحجبة "المتدينة" ؟ ولا الاخبار دي على بلوة تانية؟".

وتابعت أيه، هجومها في تعليقها على مقاطع فيديو عن الواقعة، وكتبت:" إيه يا استاذة منيرة اللي بتهببيه دة!؟، دايما القوي في اللي أقوى منه ولا متعلمتيهاش دي".